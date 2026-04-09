Il conflitto in Iran e le tensioni che stanno interessando il Medio Oriente avranno conseguenze sugli spostamenti e sulle vacanze di migliaia di viaggiatori. In particolare, la carenza di cherosene - il carburante utilizzato dagli aerei - potrebbe comportare la cancellazione di alcuni voli e sconvolgere i piani degli sfortunati villeggianti. E la situazione, se il conflitto dovesse proseguire per settimane o addirittura mesi, peggiorerebbe ulteriormente fino ad arrivare all'interruzione nelle forniture di petrolio lampante che comporterebbe, inevitabilmente, diversi disagi per i turisti. Altroconsumo spiega quali sono i diritti che i passeggeri hanno facoltà di esercitare nel caso in cui i propri voli dovessero subire ritardi, riprogrammazioni o cancellazioni.