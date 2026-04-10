Iran, Trump: "Pessima gestione del petrolio a Hormuz, non è l'accordo" | Gli Usa chiedono a Israele una de-escalation in Libano

Il presidente americano tuona: "L'Iran sta gestendo in modo pessimo, disonorevole direbbero alcuni, il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo non è l'accordo che abbiamo", ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, affermando che le azioni del regime nello Stretto non sono in linea con il cessate il fuoco. L'Iran consentirà il passaggio di non più di 15 navi al giorno. Intanto, gli Usa chiedono a Israele una de-escalation in Libano e il premier Netanyahu apre ai negoziati con Beirut ma promette: "Nessuna tregua con Hezbollah". A condannare i raid israeliani le cancellerie europee ma anche Mosca, Ankara e il Pakistan, che nel weekend ospita i colloqui tra la delegazione di Teheran e quella di Washington, guidata da Vance.