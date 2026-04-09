Iran, si impenna nuovamente il prezzo del petrolio | Trump contro la Nato: "Non c'era quando avevamo bisogno" | Macron condanna i bombardamenti israeliani "indiscriminati"

Proseguono le tensioni in Medio Oriente. Dopo un calo iniziale del 14% prezzo del petrolio dovuto all'annuncio di una tregua di due settimane tra Usa e Iran, il costo del greggio statunitense è tornato a salire. Il carburante West Texas Intermediate (Wti) è aumentato di 2,68 dollari raggiungendo i 97,09 dollari al barile. Il gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato alcuni razzi contro Israele in risposta alla violazione della tregua tra Stati Uniti e Iran, secondo quanto riportato da Afp. La dichiarazione è giunta dopo che il movimento aveva affermato di avere il diritto di rispondere a una serie di attacchi israeliani che hanno colpito il Libano. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha espresso il suo dissenso verso la Nato affermando "non c'era quando avevamo bisogno e non ci sarà se ne avremo ancora". Il tycoon ha inoltre aggiunto che le forze militari americane rimarranno sul territorio fino a che non si giungerà a un pieno rispetto di un vero accordo. Il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, ha condannato gli attacchi di israele contro il Libano bollandoli come "indiscriminati".