Quasi la metà della popolazione ha modificato il proprio stile di vita: si risparmia su carburante, spesa alimentare e consumi non indispensabili. Eppure, quando si parla di vacanze, il quadro cambia. Solo il 14% degli italiani ha deciso di rinunciare del tutto alle ferie estive. La maggioranza mantiene i propri piani o li adatta: c'è chi preferisce restare in Italia e chi guarda al Nord e Centro Europa o al Mediterraneo occidentale, percepiti come mete più sicure e accessibili.