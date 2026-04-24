La mossa di Lufthansa non è isolata, ma si inserisce in una trasformazione più ampia del trasporto aereo. La distinzione tra compagnie tradizionali e low-cost si sta progressivamente assottigliando, con servizi sempre più modulari e personalizzabili. Per i passeggeri, la conseguenza è chiara: il prezzo del biglietto base potrà essere più basso, ma il costo finale del viaggio dipenderà sempre di più da ciò che si decide di portare a bordo.