Viaggi, con l'incertezza crollano i prezzi di alcune rotte: dall'Italia alle Maldive con 250 euro

Un volo da Roma per le Maldive a 250 euro, lo stesso per le Seychelles se si programma il viaggio per maggio o giugno. I prezzi dei voli per alcune mete estere estive si fanno più accessibili, complice l'incertezza di un 2026 segnato dalla crisi dei carburanti, che sta avendo ricadute anche sul settore del trasporto aereo. È la fotografia con cui Assoutenti mostra "l'altra faccia della medaglia della crisi in Medio Oriente", non nascondendo però il rischio di un forte rialzo dei prezzi per mete che, invece, risultano più vicine e più comuni per gli italiani.