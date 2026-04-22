Ryanair, nuove regole: da novembre check-in e consegna bagagli entro 60 minuti dalla partenza

Questo avviene mentre Ryanair installa più postazioni self-service per la consegna bagagli nel suo network, con oltre il 95% degli aeroporti coperti entro ottobre. Il Chief marketing officer di Ryanair, Dara Brady, sottolinea che la chiusura del check-in in aeroporto e la consegna dei bagagli 60 minuti prima della partenza programmata "permetterà al 20% dei nostri clienti (che imbarca il bagaglio) di avere più tempo per superare i controlli di passaporto e sicurezza aeroportuali, e arrivare puntuali al gate di partenza, specialmente durante i periodi più intensi, quando alcune di queste code aeroportuali possono essere più lunghe". Mentre il restante 80% (che non effettua il check-in del bagaglio) "non sarà impattato da questo cambiamento, poiché continuerà a fare il check-in online prima di arrivare all'aeroporto e passerà direttamente attraverso i controlli di passaporto e sicurezza aeroportuali per raggiungere il gate".