Dai preservativi al cibo negli scaffali, l'impatto del conflitto tra Usa e Iran si percepisce in molti ambiti della vita quotidiana. Ma a subire forse le conseguenze più gravi sono proprio gli aerei. Per questo Lufthansa al momento non si sbilancia sul futuro: "Il piano esatto per i mesi estivi sarà reso pubblico all'inizio di maggio", ha comunicato assicurando che la fornitura di carburante sarà "ampiamente stabile". "Saranno comprese ottimizzazioni dell'offerta a corto raggio per l'intera stagione estiva, garantendo così la stabilità dell'orario per il periodo di validità del piano di volo". La totalità dei voli soppressi, almeno secondo quanto previsto finora, sarebbe affidata a CityLine, la divisione regionale che il vettore tedesco ha chiuso in anticipo rispetto alla data prevista nel 2027. Rimane da capire se, con l'aggravarsi della situazione attorno allo Stretto di Hormuz, la compagnia non possa iniziare a valutare di intaccare la programmazione delle altre linee, da Air Dolomiti a Swiss fino ad Austrian Airlines e Ita Airways.