Preservativi sempre più cari per la guerra in Iran: la Karex annuncia rincari fino al 30%

"La situazione è decisamente fragile, i prezzi sono elevati. Non abbiamo altra scelta se non quella di trasferire immediatamente i costi sui clienti", ha affermato Goh. Karex produce oltre 5 miliardi di profilattici l'anno ed è fornitore di marchi leader come Durex e Trojan, oltre che di sistemi sanitari nazionali come l'Nhs britannico e di programmi di aiuto globali gestiti dalle Nazioni Unite.