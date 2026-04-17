A pesare su Borse mondiali e stime economiche non è solo il lento erodersi delle scorte di materie prime, ma soprattutto il clima di incertezza. Il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Fatih Birol ha descritto la situazione come la più grande crisi energetica di sempre, spiegando che la chiusura dello Stretto di Hormuz incida su petrolio, gas e altre forniture vitali. Birol ha previsto un aumento dei prezzi di tutto, avvertendo che "è una situazione davvero critica, e avrà implicazioni importanti per l'economia globale. E più a lungo durerà, peggio sarà per la crescita economica e l'inflazione in tutto il mondo".