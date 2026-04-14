Farmaci, con la guerra produrli costa il 20% in più: si rischiano carenze

Nonostante lo scenario complesso, il settore continua a rappresentare uno dei motori dell'economia italiana. Nel 2025 la produzione ha raggiunto i 74 miliardi, con oltre 4 miliardi di investimenti complessivi, di cui più di 800 milioni destinati alla ricerca clinica nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. Il comparto dà lavoro a oltre 72mila persone, con un'occupazione in crescita. "Nell'anno orribile 2025, contraddistinto dalle guerre commerciali e conflitti armati, - conclude Urso - è stata proprio l'industria farmaceutica a realizzare i migliori risultati, sia come capacità di attrarre investimenti in Italia, sia per quanto riguarda le nostre esportazioni, che nello scorso anno sono cresciute del 3,3%".