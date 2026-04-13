Giovani, famiglie con figli, operai e disoccupati sono i più vulnerabili alla nuova spinta inflazionistica causata dalla guerra in Medio Oriente. Secondo i dati Istat, sono i gruppi che destinano una quota maggiore del budget a spese incomprimibili (ovvero quelle uscite strutturali e obbligatorie in un bilancio) come alimentari, trasporti e utenze domestiche. Nel 2024 queste voci hanno rappresentato il 42,3% dei consumi medi familiari, pari a 1.164 euro su 2.755 al mese. Ma per i nuclei più fragili la quota supera il 45% e arriva fino al 52% tra chi è in cerca di lavoro.