Cassa depositi e prestiti: nel 2025 utile record a 3,4 miliardi, oltre 73 miliardi di investimenti

Quello su cui invece punta Cdp è la presenza sul territorio: "Avere capillarità di azione, avere dialogo attivo con comuni, regioni, imprese, significa capire meglio come essere utili ed è quello che ci ha consentito di avere risultati brillanti. Credo anche che abbiamo fatto una buona analisi su quali erano i bisogni del Paese". E se il Pnrr volge verso la scadenza "non è che il mondo finisce, ci sono tanti investimenti che devono essere completati. Cassa deve seguire le nuove esigenze che si materializzano ed è per questo che proseguiremo il ruolo di advisory affiancando gli enti pubblici". Per il 2026 lo sguardo è allo scenario iraniano: "Non sappiamo quale sarà la durata ma sappiamo che sicuramente ci saranno effetti sull'inflazione e speriamo non sulla disponibilità. Ci sono delle cose da fare, c'è un potenziale di generazione di rinnovabili su cui Cdp è molto attiva sia in Italia che all'estero, poi c'è l'efficienza energetica, l'interconnessione con l'estero, modernizzazione della rete. Tutto questo richiede una serie di investimenti".