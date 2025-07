CDP approva il bilancio semestrale: utile a 3,3 miliardi, risorse impegnate per 15,8 miliardi

Sul fronte ESG, CDP ha impegnato 1,8 miliardi per le PMI, 500 milioni per l'edilizia sociale e 1 miliardo per il cambiamento climatico. Lanciata la prima edizione dell'Impact Award per i progetti ad alto impatto sociale e ambientale.



"I risultati dimostrano che il Gruppo ha operato con responsabilità, adottando soluzioni finanziarie innovative e sostenibili", ha dichiarato il Presidente Giovanni Gorno Tempini. L'Amministratore Delegato Dario Scannapieco ha sottolineato: "Le risorse impegnate per circa sedici miliardi hanno consentito di sostenere investimenti per oltre quarantuno miliardi e di generare un impatto tangibile sulla vita dei cittadini e sulle imprese".