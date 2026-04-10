Non solo Iran, ecco le 5 variabili da seguire nelle prossime settimane secondo Man Group

I RENDIMENTI DEI TITOLI DI STATO

Dalla fine di febbraio, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è aumentato di 38 punti base, quello dei governativi omologhi giapponesi di 29 punti base, e quello dei gilt britannici a 10 anni di oltre 50 punti base. Si tratta, in base alle riflessioni di Hooper, di movimenti significativi che non dovrebbero essere trascurati perché segnalano le preoccupazioni del mercato obbligazionario. Sarà pertanto opportuno prestare attenzione alle aste di titoli di Stato in programma questa settimana per individuare eventuali segnali di debolezza della domanda sia per i timori di inflazione e sia per eventuali pressioni da parte dei “bond vigilantes”, che potrebbero punire i paesi che spendono in modo spericolato, facendo salire i rendimenti dei loro titoli di stato.