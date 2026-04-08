Swisscanto: “Il cessate il fuoco in Iran porta sollievo sui mercati”

LA STRATEGIA DI SWISSCANTO

Swisscanto rileva che grazie agli acquisti azionari del 27 marzo, abbiamo iniziato aprile con un sovrappeso del 3% sulle azioni. Anche i titoli dei materiali di base, inizialmente fortemente penalizzati, hanno registrato un significativo recupero e figurano tra i vincitori delle ultime settimane. Un fattore chiave è stato il forte rimbalzo del prezzo dell’oro da 4.100 a 4.800 dollari per cui mantenere il sovrappeso su questo asset si è rivelato vantaggioso. Anche l’aumento della duration a fine marzo e la riduzione dell’esposizione al dollaro statunitense si sono dimostrati finora scelte corrette. Swisscanto è riuscita a recuperare una parte significativa della sottoperformance di marzo già nella prima settimana di aprile ed è ora quasi in linea con il benchmark da inizio anno. Attualmente non sono necessari aggiustamenti al portafoglio e si è ben posizionati per uno scenario di de-escalation. Inoltre, è probabile che gli indicatori fondamentali tornino al centro dell’attenzione.