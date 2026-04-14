Hormuz, l'allarme della Fao: "Senza ripresa del traffico, rischio catastrofe alimentare globale"

Oggi tra il 20 e il 45% delle esportazioni di input agroalimentari essenziali (come fertilizzanti, carburanti, spray chimici, pesticidi) - usati per coltivare i terreni e produrre cibo dei quali non si riesce a fare a meno - dipende dal passaggio marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz. Se gli agricoltori riducono l'impiego di risorse, si registreranno rese inferiori entro la fine di quest'anno e anche nel 2027, con il conseguente aumento dei prezzi delle materie prime alimentari e dell'inflazione al dettaglio per i prossimi anni, sottolinea la Fao.