Guerra in Iran: una petroliera cinese ha tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz dopo il blocco imposto dagli Usa. Si tratta della petroliera "Rich Starry", con bandiera del Malawi. La nave, secondo quanto appare dai dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto e naviga a pieno carico indicando la Cina come destinazione. Nelle ultime ore intanto l'Iran, come riporta il New York Times, ha offerto agli Usa una sospensione massima di cinque anni dei suoi piani di arricchimento dell'uranio, a fronte dei venti anni richiesti dalla delegazione americana nel corso dei negoziati tenuti a Islamabad. Trump, tuttavia, ha respinto l'offerta. Sono però in corso discussioni sull'opportunità di tenere un ulteriore ciclo di negoziati in presenza. Resta in primo piano anche l'attacco del presidente americano Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIX. In un lungo post su Truth, il presidente Usa ha attaccato il Pontefice definendolo "un debole" e "pessimo in politica estera". La replica: "Non ho paura di Trump e non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui".