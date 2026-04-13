Iran, Trump attacca Papa Leone: "È un debole e pessimo sulla politica estera" | Da oggi blocco navale su Hormuz

Donald Trump attacca duramente Papa Leone, definendolo “debole sulla criminalità e pessimo in politica estera” e criticandolo per le sue posizioni sull’Iran. Il presidente afferma di preferire il fratello Louis, “totalmente Maga”, e sostiene che senza di lui alla Casa Bianca Leone non sarebbe stato eletto, invitando il pontefice a essergli grato. Trump ha inoltre dichiarato che il cessate il fuoco con l’Iran “sta reggendo bene” e ha annunciato un blocco navale nei porti iraniani da oggi, mentre altri Paesi lavorerebbero per impedire a Teheran di vendere petrolio. “Non mi importa se l’Iran torna al tavolo dei negoziati”, ha concluso.