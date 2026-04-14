Il dizionario del disordine mondiale: le parole vecchie e nuove per capire la guerra in Medioriente
Dal "blocco navale" alle"riserve di carbone" per arrivare al "Prediction Market" e all'indice Taco: la guerra si combatte sul campo ma pure con i termini usatidi Giuliana Grimaldi
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Il racconto della guerra ci ha fatto rispolverare un linguaggio che credevamo buono solo per i libri di storia: espressioni come "blocco navale", "leva obbligatoria" o "riserve di carbone" tornano infatti nei titoli e nelle cronache con cui raccontiamo la recente e tuttora in corso operazione Epic Fury avviata da Usa e Israele contro l'Iran degli ayatollah. Ai lemmi antichi si affiancano con nonchalance acronimi e parole ad alto grado di innovazione: dai "Prediction Market" all'indice Taco, la guerra si combatte ormai tanto sul terreno militare quanto su mercati virtuali e web.
Quello che segue è un dizionario minimo, dalla A alla Z, per orientarsi tra i detriti di un ordine mondiale che si sta ridefinendo anche a livello lessicale, con ricadute sulle tasche di tutti e sulla percezione del momento attuale.
A-Accise
Le accise sui carburanti esistevano già prima dell'inizio dell'operazione di Stati Uniti e Israele contro il regime di Teheran. Dopo l'inizio delle operazioni militari, la chiusura dello Stretto di Hormuz e i conseguenti rincari del petrolio, la quota delle accise è diventata la voce l'unica sulla quale i governi sono potuti intervenire per alleggerire, almeno temporaneamente, i rincari agli automobilisti.
B-Blocco navale
Misura da manuale di storia militare del diciannovesimo secolo, il blocco navale è tornato a essere uno strumento di politica estera nel 2026 come se il tempo non fosse mai passato. Gli Stati Uniti lo hanno imposto ai porti iraniani, in risposta al blocco di Hormuz disposto da Teheran: un'operazione militare con cui tenta di impedire l'accesso e l'uscita di qualsiasi nave (sia militare che mercantile) dalle coste e dai porti di un Paese nemico. Un atto di forza che punta a strangolare l'economia dell'avversario.
C-Carbone
Si era deciso di abbandonarlo, in nome della transizione energetica. Poi è arrivata la guerra, e il carbone è tornato appetibile come non lo era da decenni. Diversi paesi europei hanno rimesso in funzione centrali che si credevano chiuse per sempre, il maggiore produttore statunitense macina guadagni su guadagni: quando manca il gas e il petrolio costa il doppio, le buone intenzioni climatiche diventano un lusso rimandabile a tempi migliori.
Cessate il fuoco
Invocato da più parti ma debolissimo: dopo il fallimento dei negoziati trilaterali in Pakistan, è ancora da capire se il cessate il fuoco preliminare reggerà ancora
Chokepoint
Letteralmente "punto di strozzatura": un passaggio geografico così stretto da poter essere controllato, e quindi usato come arma. Lo Stretto di Hormuz è il chokepoint più monitorato, da cui dipendono le sorti dell'economia mondiale in questo momento storico: attraverso le sue acque transita infatti il 20% del petrolio mondiale. Quando l'Iran lo ha chiuso a marzo, il mondo ha iniziato a guardare le mappe alla ricerca di tutti i punti che, se chiusi, possono mettere in ginocchio il commercio globale.
Corsa agli armamenti
Ogni guerra prolungata ha lo stesso effetto collaterale: i paesi che la guardano da lontano cominciano a riarmarsi. I budget della difesa dei paesi Ue e Nato sono cresciuti a una velocità che non si vedeva dalla Guerra Fredda, con ordini di caccia, sistemi missilistici e munizioni che le industrie faticano a soddisfare. L'Italia, per assolvere ai nuovi doveri del Patto Atlantico dovrà innalzare il proprio impegno economico dal 2% al 5% del Pil. In un paese come la Germania (in cui fino al 2025 vigevano forti restrizioni costituzionali al riarmo), adesso un colosso industriale del calibro di Volkswagen pensa di convertire parte delle linee produttive alla filiera bellica.
D-Deterrenza
Era la grande dottrina della Guerra Fredda: non attacchi il nemico perché sai che la sua risposta ti distruggerebbe. Ha funzionato per decenni, tenendo le superpotenze nucleari a distanza di sicurezza. In questa guerra la deterrenza ha mostrato i suoi limiti: Israele ha attaccato l'Iran nonostante la minaccia di ritorsione, scommettendo che la risposta sarebbe stata gestibile. L'ultimatum lanciato dal presidente Trump di "distruggere l'intera e millenaria civiltà iraniana" è stato a tanto così dall'essere attuato: solo 90 minuti prima della scadenza si è arrivati a una tregua.
Droni
Erano i giocattoli sofisticati delle guerre asimmetriche in Afghanistan e Iraq. Con la guerra in Ucraina hanno fatto il "salto di specie" e sono stati accettati come strumento low cost e smart da affiancare agli arsenali tradizionali. In Medioriente li usano adesso tanto gli americani per colpire con precisione, quanto gli iraniani per saturare le difese nemiche e gli Houthi. Il drone ha democratizzato la guerra aerea: non serve più un caccia da cento milioni di dollari per arrecare danni enormi al nemico.
E-Escalation
Dopo gli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 l'escalation è diventata una condizione permanente. Anche quando si sono verificate tregue e piccoli passi avanti, poi ne arriva un'altra.
F-Fertilizzanti
Meno ovvio del petrolio, ma ugualmente strategico. L'Iran e i paesi del Golfo sono fornitori chiave di materie prime per la produzione di fertilizzanti. Con le rotte commerciali interrotte e i prezzi dell'energia esplosi, il costo di produzione agricola è salito ovunque. La guerra che blocca Hormuz non minaccia solo le auto, ma pure i raccolti, e di conseguenza ii prezzi del cibo a livello globale.
Fronte
Nelle due guerre mondiali il fronte era una linea fisica, spesso insanguinata metro per metro. In questa guerra il concetto di fronte si è ampliato a macchia d'olio: i bombardamenti non hanno risparmiato Teheran, lo Stretto di Hormuz, gli altri paesi del Golfo, le principali città israeliane.
G-Guerriglia
L'Iran non ha aspettato di essere sconfitto per combattere ma ha attivato la sua rete di milizie disseminate in mezzo Medio Oriente: Hezbollah, Houthi, fazioni irachene, tutti soggetti che continuano a colpire con la logica classica della guerriglia. Piccoli attacchi continui, logoramento, nessuna battaglia formale.
H-Humanitarian corridor
Si tratta di una zona sicura temporanea creata in un'area di conflitto per permettere il passaggio di aiuti o la protezione dei civili. Il 2 aprile, in una videoconferenza con 40 paesi, il ministro degli Esteri italiani Antonio Tajani aveva proposto un corridoio umanitario per i beni essenziali e i fertilizzanti verso i paesi poveri. Tuttavia, l'iniziativa non aveva trovato un accordo operativo immediato tra i partecipanti, concludendosi senza un piano concreto.
I-Intelligence
È stata l'intelligence a innescare questa guerra, nel senso più letterale: la Cia ha individuato la riunione di Khamenei con i vertici militari, ha condiviso le informazioni con il Mossad, e il piano d'attacco è stato modificato di conseguenza, passando da raid notturni a raid in pieno giorno. L'intelligence non è mai stata così centrale e così protagonista alla luce del sole.
J-Jamming e spoofing
L'Iran ha combattutp anche la guerra delle frequenze con due strumenti: il jamming e lo spoofing, entrambi pensati per confondere i sistemi di navigazione nello Stretto di Hormuz. Il jamming trasmette segnali radio potenti sulla stessa frequenza del Gps fino a renderlo inutilizzabile. Lo spoofing è più sofisticato: il segnale non viene spento, ma sostituito con coordinate false, che fanno risultare le imbarcazioni in luoghi improbabili.
Jet fuel
Il carburante per aerei è un derivato del petrolio, e quando Hormuz è stato chiuso il settore dell'aviazione ha cominciato a tremare, con prezzi più che raddoppiati. Alcuni aeroporti europei hanno iniziato a razionare i rifornimenti, diverse compagnie aeree hanno cancellato rotte o aumentato i prezzi e fatto presente che le scorte finiranno presto.
K-Kill chain
La "kill chain" rappresenta l'intera sequenza di operazioni necessarie per individuare e neutralizzare un bersaglio militare, un processo che tradizionalmente richiedeva lunghi tempi di analisi e autorizzazione umana. Nella guerra in Iran, questo concetto è diventato fondamentale perché l'integrazione massiccia dell'intelligenza artificiale ha drasticamente ridotto i tempi di esecuzione, trasformando la catena d'attacco in un meccanismo quasi istantaneo. Se da un lato questa velocità data dall'algoritmo permette un'efficienza bellica senza precedenti, dall'altro solleva dilemmi etici legati alla perdita del controllo umano. Proprio a un probabile errore degli Stati Uniti nella gestione del sistema automatizzato si potrebbe ricondurre, infatti, la tragica distruzione della scuola femminile di Minab, colpita da un missile dopo che l'algoritmo aveva erroneamente identificato l'edificio come un obiettivo militare: quasi 180 le vittime ufficiali, secondo le fonti iraniane. Secondo un'inchiesta del "New York Times", l'intelligenza artificiale avrebbe scambiato l'istituto per un centro di comando iraniano, confermando i timori sulla pericolosità di delegare decisioni letali a sistemi privi di supervisione umana diretta.
L-Leva obbligatoria
La leva obbligatoria, a lungo archiviata in molti paesi europei come un retaggio del Novecento, è tornata al centro del dibattito politico. Mentre nazioni come Israele non l'hanno mai abbandonata, diversi stati europei stanno seriamente valutando di reintrodurla. Il caso della Germania è emblematico di questa tensione: inizialmente è circolata la notizia di un piano che imponeva agli uomini in età di leva l'obbligo di registrarsi e pesanti restrizioni alla libertà di movimento, come il divieto di intraprendere lunghi viaggi all'estero senza autorizzazione. Successivamente, però, Berlino ha smorzato i toni, precisando che non si tratta di un richiamo alle armi ma di un aggiornamento dei database logistici. Nonostante il ridimensionamento ufficiale, il solo fatto che si sia discusso di mappare i cittadini e limitarne i viaggi dimostra come la necessità di difesa stia iniziando a mettere in discussione i diritti civili fondamentali.
Lockdown energetico
Il blocco dello Stretto di Hormuz ha reso concreto il rischio di una sorta di lockdown energetico che ricorda da un lato i vari lockdown imposti dopo lo scoppio della pandemia da covid-19 nel 2020 e l'austerity del 1973. In Italia si prospettano restrizioni ai consumi già da maggio, rievocando misure storiche come le domeniche a piedi, le targhe alterne e le chiusure anticipate dei locali per risparmiare elettricità. Questo provvedimento porta gli effetti del conflitto direttamente nelle case, trasformando la gestione delle scorte nazionali in un problema di tutti.
M-Milizie
L'Iran ha collaborato per decenni alla crescita di una rete di gruppi armati distribuiti in tutto il Medio Oriente, dai miliziani di Hezbollah in Libano agli Houthi in Yemen, fino alle fazioni sciite in Iraq. Anche dopo la morte di Khamenei, questa struttura finanziata e addestrata da Teheran continua a operare seguendo una propria logica strategica. Le milizie rappresentano l'eredità più complessa di questo conflitto perché, agendo come attori non statali radicati nel territorio, sopravvivono spesso ai regimi che le hanno create, rendendo molto difficile ogni tentativo di smantellare la loro influenza sull'intera regione.
N-Neutralità
Cina e India hanno declinato la neutralità dichiarata a parole in un vantaggio strategico molto concreto, trattando direttamente con l'Iran il passaggio delle proprie merci nello Stretto di Hormuz invece di aderire alla coalizione guidata dagli Stati Uniti. Pechino, in particolare, utilizza questa posizione per garantire l'approvvigionamento energetico nazionale, dimostrando che non schierarsi è ormai una precisa scelta economica e politica. Questa postura pragmatica si scontra però con una diplomazia statunitense sempre più urlata, che ha infranto persino il tradizionale rispetto per la neutralità della Santa Sede attraverso le offese di Donald Trump a Papa Leone XIV.
O-Occupazione
Il termine è tornato prepotentemente nel lessico globale con l'invasione russa della Crimea nel 2014, seguita da quella dell'Ucraina nel 2022. Il concetto si è poi esteso al controllo militare israeliano di Gaza e della Cisgiordania dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023. Oggi l'occupazione non riguarda più solo la terra, ma anche il mare: l'Iran occupa Hormuz (acque internazionali secondo il diritto del mare) per gettare sabbia negli ingranaggi dell'economia mondiale, e nel frattempo la marina Usa ha iniziato (dal 13 aprile) un blocco navale anche questo altrettanto illegittimo.
P-Pirateria
Un fenomeno uscito dai libri di Salgari da qualche tempo, ma che è tornato a minacciare il commercio globale mentre tutti gli occhi e le telecamere del mondo sono puntati su Golfo Persico e Stretto di Hormuz. Con buona pace delle compagnie assicurative che assicurano le navi cargo e stanno alzando tutti i premi a loro copertura. Gli Houthi hanno spesso colpito petroliere con missili e droni, riportando in auge un fenomeno che si credeva ormai confinato alle acque al largo della Somalia; l'Iran, in questi giorni ha definito le sanzioni e i blocchi commerciali imposti dagli Stati Uniti come un atto "illegale", assimilabile, nelle loro parole, proprio alla pirateria.
Prediction market
Piattaforme come Polymarket (non autorizzata in Italia) stanno trasformando guerra e cessate il fuoco in asset sui quali imbastire contratti e quindi scommesse sulle quali puntare. Le transazioni avvengono in criptovalute su infrastruttura blockchain, rendendo difficile identificare gli scommettitori. Con annesso nodo insider trading. Per esempio, poco prima dell'annuncio del cessate il fuoco tra Washington e Teheran, alcuni account avevano già scommesso sull'accordo, con guadagni stimati in centinaia di migliaia di dollari.
Q-Quartier generale
Nell'attacco del 28 febbraio, individuare il quartier generale della Guida Suprema della Repubblica islamica dell'Iran, Ali Khamenei, ha permesso di decapitare in poche ore la leadership militare iraniana. Il suo successore, Mojtaba Khamenei, secondogenito di Ali, non ha ancora mostrato il volto: ha fatto circolare messaggi, ma non si è mai visto. Non si sa con certezza se sia vivo e cosciente. Il quartier generale iraniano, per ora, ha un indirizzo ignoto alle intelligence di Israele e Stati Uniti.
R-Razionamenti
Il blocco di un quinto del petrolio mondiale ha rimesso in circolazione una parola che sembrava fuori uso: razionamento. Quando lo Stato torna a stabilire le quote di energia disponibili per cittadini e imprese, la scarsità smette di essere un ricordo degli anni Settanta e torna di moda.
Regime change
Cambiare il governo di un altro paese con la forza: un obiettivo che gli Stati Uniti hanno perseguito in Iraq, Libia, Afghanistan, Venezuela con risultati spesso lontani dalle buone intenzioni che lastricano, com'è noto, l'inferno. Anche per l'Iran Trump ha dichiarato esplicitamente di volere realizzare un cambio di timone in senso pro Usa, che al netto della morte della Guida Alì Khamenei, ha per ora portato al comando un leader ancora più integralista e ricompattato l'opinione pubblica iraniana in favore del regime degli ayatollah.
Rincari
Il prezzo del petrolio è salito del 50% dall'inizio del conflitto, e con lui tutto ciò che si produce, trasporta o riscalda. Se i morti sono il prezzo umano della guerra per chi vive nei territori sotto attacco, i rincari sono a forma in cui la guerra si amplifica e arriva nelle tasche anche di abita a migliaia di chilometri dal fronte: famiglie, lavoratori, imprese e paesi.
S- Sovranità Energetica
Produrre energia in casa (nucleare, rinnovabili, carbone) è diventato un obiettivo di sicurezza nazionale prima ancora che una scelta di politica industriale. Dipendere da forniture che passano per chokepoint geografici controllati da altri significa essere vulnerabili. La guerra lo ha reso evidente, di nuovo. Sì, perché avremmo dovuto impararlo una volta per tutte, dopo l'invasione russa dell'Ucraina.
Stagflazione
La stagflazione è forse la condizione più insidiosa che un'economia possa attraversare: crescita ferma e prezzi che continuano a salire, due mali che di solito non vanno insieme ma che in certi momenti storici si presentano a braccetto. Era già successo negli anni Settanta con il primo shock petrolifero. Il problema per chi governa la politica monetaria è che tagliare i tassi diventa più complicato se l'inflazione risale, ma mantenere una linea rigida rischia di aggravare la frenata economica.
T-TACO (Trump Always Chickens Out)
Acronimo nato nei corridoi di Wall Street per descrivere la tendenza di Washington a spingere la minaccia fino all'orlo, per poi sterzare bruscamente verso un "deal". Deutsche Bank ha sviluppato un indice apposito, il TACO Index, che misura il divario tra la retorica social del Presidente Trump e i reali movimenti logistici sul campo. In sostanza, l'indice cerca di calcolare il "punto di rottura" oltre il quale la minaccia di un attacco smette di essere uno strumento negoziale e diventa un rischio sistemico reale.
Tregua
Più informale del cessate il fuoco, e storicamente meno duratura. In questo conflitto ne sono state annunciate diverse, nessuna ha retto abbastanza da trasformarsi in qualcosa di solido. Il fallimento dei negoziati di Islamabad ha chiuso l'ultima finestra disponibile e fatto scattere il blocco navale.
U-Ultimatum
Strumento diplomatico ottocentesco, aggiornato: ora gli ultimatum passato dai social Truth o X prima ancora di essere comunicati per via ufficiale dai canali diplomatici ufficiali. Trump ne ha lanciati diversi all'Iran (quello di cancellare l'intera civiltà iraniana, il più forte); l'Iran ha risposto con i propri. Il tasso di successo storico resta basso.
V-Vittime
L'operazione militare Epic Fury iniziata il 28 febbraio ha prodotto almeno 3.600 morti in territorio iraniano, secondo i dati diffusi dalle organizzazioni per i diritti umani. Il bilancio include 248 bambini, vittime dei bombardamenti che hanno colpito centri abitati e infrastrutture civili. Le autorità di Teheran confermano numeri simili, citando oltre duemila decessi tra le proprie file, mentre le piogge di missili su Israele e i combattimenti in Libano hanno causato altre centinaia di morti. La guerra ha trasformato città come Minab in teatri di stragi documentate.
W-Hybrid Warfare
Conflitto che combina simultaneamente strumenti militari convenzionali, attacchi informatici, pressione economica e operazioni di disinformazione. "Ibrida" perché non sceglie un fronte: li occupa tutti insieme. Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi informatici massicci contro i database governativi e i sistemi di difesa, mentre Teheran ha risposto con lo spoofing dei segnali Gps per dirottare le navi mercantili nello Stretto di Hormuz. Il conflitto si è esteso anche ai data center in Bahrein e negli Emirati Arabi, dove i droni iraniani hanno colpito i server per oscurare i servizi finanziari regionali.
X-X e altri social
Piattaforme social come Truth e X sono gli ufficio stampa permanenti per ultimatum e dichiarazioni provocatorie, prima ancora che la diplomazia parli attraverso i suoi standard.
Y-Yield nucleare
Misura tecnica della potenza di un'esplosione nucleare, espressa in kilotoni o megatoni. Era un termine da esperti di non-proliferazione e da romanzi di Tom Clancy. È rientrato nel vocabolario comune perché l'obiettivo dichiarato di tutta l'operazione era impedire all'Iran di raggiungere quella soglia: la bomba che non c'era ancora, ma che stava per esserci. Lo yield nucleare è la misura di ciò che questa guerra ha cercato in teoria di scongiurare.
Z-Zona di esclusione aerea
Spazio aereo interdetto ai voli non autorizzati, da far rispettare militarmente. È stata invocata sopra l'Iran e il Golfo Persico, ma non formalizzata, perché farlo avrebbe richiesto di rispondere a una domanda: chi la impone, e contro chi?