Il dizionario del disordine mondiale: le parole vecchie e nuove per capire la guerra in Medioriente

P-Pirateria

Un fenomeno uscito dai libri di Salgari da qualche tempo, ma che è tornato a minacciare il commercio globale mentre tutti gli occhi e le telecamere del mondo sono puntati su Golfo Persico e Stretto di Hormuz. Con buona pace delle compagnie assicurative che assicurano le navi cargo e stanno alzando tutti i premi a loro copertura. Gli Houthi hanno spesso colpito petroliere con missili e droni, riportando in auge un fenomeno che si credeva ormai confinato alle acque al largo della Somalia; l'Iran, in questi giorni ha definito le sanzioni e i blocchi commerciali imposti dagli Stati Uniti come un atto "illegale", assimilabile, nelle loro parole, proprio alla pirateria.



Prediction market

Piattaforme come Polymarket (non autorizzata in Italia) stanno trasformando guerra e cessate il fuoco in asset sui quali imbastire contratti e quindi scommesse sulle quali puntare. Le transazioni avvengono in criptovalute su infrastruttura blockchain, rendendo difficile identificare gli scommettitori. Con annesso nodo insider trading. Per esempio, poco prima dell'annuncio del cessate il fuoco tra Washington e Teheran, alcuni account avevano già scommesso sull'accordo, con guadagni stimati in centinaia di migliaia di dollari.