Hormuz, ecco come funziona il blocco navale imposto da Trump

Gli Stati uniti hanno esperienza di questo tipo di operazioni. Dopo la guerra del Golfo del 1991, la marina Usa abbordò per anni petroliere che cercavano di aggirare il sistema Onu sul petrolio iracheno. La maggioranza di quei controlli era "compliant", cioè con la cooperazione delle navi fermate. Più indietro nel tempo, il precedente classico resta la "quarantena" di Cuba del 1962, che nella sostanza era un blocco navale. Ma Hormuz è molto più complicato: è stretto, trafficato e strategico per un quinto dei flussi mondiali di petrolio e gas.