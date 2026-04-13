Blocco nello Stretto di Hormuz, Trump annuncia: "Dalle 10 blocco navale iraniano"
Alle 16 italiane scatta lo stop navale per i porti iraniani con restrizioni al traffico marittimodi Elia Milani
Il conto alla rovescia è iniziato: il blocco nello Stretto di Hormuz prevede il fermo delle navi in entrata e in uscita dai porti iraniani, con passaggi consentiti solo alle rotte non legate a Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rilancia la pressione sull’Iran, mentre il capo della marina iraniana Shahram Irani definisce "ridicole" le minacce americane, alimentando un’escalation che aumenta i timori per la stabilità dell’intera regione.