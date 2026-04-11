Donald Trump è tornato a fare la voce grossa con l'Iran alla vigilia del primo round di colloqui in Pakistan. Teheran "sta facendo un pessimo lavoro, disonorevole per alcuni, nella gestione del passaggio del petrolio lungo lo Stretto di Hormuz. Non è questo l'accordo che abbiamo", ha tuonato il presidente Usa, minacciando la ripresa degli attacchi. Quanto all'esito delle trattative, "lo scopriremo tra circa 24 ore". La certezza, per Trump, è che gli iraniani "non sembrano rendersi conto di non avere alcuna carta da giocare, se non un ricatto a breve termine nei confronti del mondo, attuato utilizzando le vie d'acqua internazionali. L'unica ragione per cui sono ancora in vita, oggi, è negoziare". E a poche ore dal primo round dei colloqui aggiunge: "Un buon accordo? Nessuna arma nucleare". Anche il vicepresidente JD Vance, che guida la delegazione statunitense in una Islamabad blindata, pur dicendosi convinto che l'esito sarà "positivo", mette in guardia gli ayatollah. Vance ha spiegato anche che Trump ha fornito al team negoziale — che include l'inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner — "linee guida chiare", senza entrare nei dettagli. I media vicini ai Guardiani della Rivoluzione ribadiscono però che, finché Washington non rispetterà l'impegno per un cessate il fuoco in Libano e Israele continuerà gli attacchi, i negoziati resteranno in sospeso. Per Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, "due delle misure concordate reciprocamente tra le parti" prima dell'avvio dei negoziati "devono ancora essere attuate: un cessate il fuoco in Libano e lo sblocco degli asset iraniani".