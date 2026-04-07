L'OMAGGIO

Iran, un memoriale ricorda le vittime della scuola femminile di Minab

A Teheran è stata ricreata un'aula scolastica per ricordare le vittime

07 Apr 2026 - 11:53
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Il 28 febbraio la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh di Minab, nella provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, è stata distrutta durante l'orario scolastico da un missile presumibilmente lanciato dagli Stati Uniti. In seguito all'attacco sono morte 180 persone, oltre 150 erano bambine. Per ricordarle, e onorarne la memoria, è stato creato un memoriale

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