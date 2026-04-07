Iran, un memoriale ricorda le vittime della scuola femminile di Minab

Il 28 febbraio la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh di Minab, nella provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, è stata distrutta durante l'orario scolastico da un missile presumibilmente lanciato dagli Stati Uniti. In seguito all'attacco sono morte 180 persone, oltre 150 erano bambine. Per ricordarle, e onorarne la memoria, è stato creato un memoriale.