Sono tornati i pirati: più abbordaggi e rapimenti a bordo nel 2025 | I dati

Negli ultimi dodici mesi ci sono stati 137 attacchi, contro i 116 dell’anno precedente e i 120 del 2023. Sono state abbordate 121 navi (cioè il 91% di quelle finite sotto attacco) e quattro sono state sequestrate. Per quanto riguarda la violenza contro l'equipaggio, 46 persone sono state prese in ostaggio contro i 126 dell’anno precedente e i 73 del 2023. Un miglioramento isolato, dato che i rapimenti sono più che raddoppiati dai 12 del 2024 ai 25 dello scorso anno. Degli attacchi, 42 sono stati con arma fuoco (contro i 26 dell’anno precedente) mentre quelli con coltello sono scesi dai 39 del 2024 ai 33 dello scorso anno. Dieci lavoratori hanno subito minacce e quattro sono rimasti feriti.