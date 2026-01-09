Filippine, nove turiste italiane sopravvivono a un naufragio in balia delle onde

Un'uscita in mare tra coralli e tartarughe si è trasformata in un incubo per nove turiste milanesi. La loro barca è affondata improvvisamente al largo di Palawan, lasciandole in balia delle onde per 45 minuti, tra paura e ingegno. Quella che doveva essere una giornata di relax a Peña Plata si è trasformata in un dramma. Con la barca ormai colata a picco e il capitano aggrappato all'unico tettuccio rimasto a galla, le amiche hanno potuto contare solo sulle loro capacità.