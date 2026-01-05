Sharm el Sheik, 600 turisti italiani bloccati all'aeroporto

Un gruppo dovrebbe rientrare con un volo straordinario, previsto partire a mezzanotte dell'Epifania. Sullo stesso volo, rientreranno altri connazionali con il coordinamento dell'ambasciata d'Italia al Cairo, che ha inviato due funzionari sul posto. In stretto raccordo con la Farnesina, l'ambasciata sta inoltre prestando la massima assistenza ai connazionali rimasti a terra per assicurare che siano alloggiati in strutture adeguate e per identificare nuovi voli che permettano il loro rientro in Italia nel più breve tempo possibile.