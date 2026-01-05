Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Cancellati tre voli diretti a Milano

Sharm el Sheik, 600 turisti italiani bloccati all'aeroporto

Sospeso il traffico aereo dalla Grecia per un guasto tecnico alle comunicazioni

05 Gen 2026 - 18:06

Sono 600 i turisti italiani bloccati a Sharm El Scheik, in Egitto. Lo riferisce la Farnesina. Sono stati cancellati tre voli commerciali diretti domenica a Milano - a causa della sospensione del traffico aereo dalla Grecia per un guasto tecnico alle comunicazioni. Accade mentre altri 85 italiani sono bloccati in Yemen, nell'isola di Socotra

Un primo gruppo tonerà a casa

 Un gruppo dovrebbe rientrare con un volo straordinario, previsto partire a mezzanotte dell'Epifania. Sullo stesso volo, rientreranno altri connazionali con il coordinamento dell'ambasciata d'Italia al Cairo, che ha inviato due funzionari sul posto. In stretto raccordo con la Farnesina, l'ambasciata sta inoltre prestando la massima assistenza ai connazionali rimasti a terra per assicurare che siano alloggiati in strutture adeguate e per identificare nuovi voli che permettano il loro rientro in Italia nel più breve tempo possibile.

Ti potrebbe interessare

sharm el sheik
cancellazione voli

Sullo stesso tema