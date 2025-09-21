Bruxelles, ancora disagi all'aeroporto: cancellati 44 voli su 257 dopo cyberattacco

All'aeroporto di Bruxelles la situazione resta complicata: le compagnie aeree hanno cancellato 44 collegamenti sui 257 previsti per la giornata di oggi. Lo ha comunicato un portavoce dello scalo, spiegando che i problemi tecnici sono la conseguenza diretta dell'attacco informatico subito dal fornitore dei servizi di check-in e imbarco. Per gestire le difficoltà è stato mobilitato personale aggiuntivo, ma le criticità continuano a riflettersi sulle operazioni quotidiane. Il check-in viene ancora effettuato manualmente e ciò comporta inevitabili rallentamenti, con tempi di attesa prolungati e ritardi nelle partenze. La direzione dell'aeroporto ha invitato i passeggeri a seguire alcune regole pratiche per limitare i disagi: controllare sempre lo stato del proprio volo sul sito o tramite la compagnia aerea, recarsi in aeroporto solo in caso di conferma della partenza ed effettuare, se possibile, il check-in online prima di arrivare allo scalo.