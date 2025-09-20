Trasporti, cyberattacco contro diversi aeroporti europei: ritardi e cancellazioni

Preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco a Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra
© ansa
Un attacco informatico contro un fornitore di servizi aeroportuali sta causando disagi in diversi aeroporti europei, tra i quali quello londinese di Heathrow. "Collins Aerospace, che fornisce sistemi di check in e imbarco per numerose compagnie aeree in numerosi aeroporti in tutto il mondo, sta riscontrando un problema tecnico che potrebbe causare ritardi per i passeggeri in partenza. Mentre il fornitore si impegna a risolvere rapidamente il problema, consigliamo ai passeggeri di verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea prima di partire. Si prega di arrivare non prima di tre ore prima per un volo a lungo raggio o due ore prima per un volo nazionale", si legge in una nota dell'aeroporto di Heathrow.
L'attacco informatico ha interessato anche altri scali, come l'aeroporto di Berlino e quello di Bruxelles. "Al momento è possibile effettuare il check in e l'imbarco solo manualmente. Il fornitore di servizi sta lavorando attivamente alla risoluzione del problema e sta cercando di risolverlo il piu' rapidamente possibile", recita la nota dell'aeroporto della capitale belga, mettendo in guardia i viaggiatori su "ritardi e cancellazioni".
"Consigliamo ai passeggeri con un volo sabato 20 settembre di verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto e di presentarsi in aeroporto solo se il volo è confermato", prosegue la nota. "A causa di un problema tecnico presso un fornitore di sistemi operante in tutta Europa, i tempi di attesa al check in sono più lunghi. Stiamo lavorando a una soluzione rapida", è il messaggio analogo dell'aeroporto di Berlino.
Commenti (0)