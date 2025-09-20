Trasporti, cyberattacco contro diversi aeroporti europei: ritardi e cancellazioni

L'attacco informatico ha interessato anche altri scali, come l'aeroporto di Berlino e quello di Bruxelles. "Al momento è possibile effettuare il check in e l'imbarco solo manualmente. Il fornitore di servizi sta lavorando attivamente alla risoluzione del problema e sta cercando di risolverlo il piu' rapidamente possibile", recita la nota dell'aeroporto della capitale belga, mettendo in guardia i viaggiatori su "ritardi e cancellazioni".