Cybersicurezza, l'Italia crea il suo "esercito di hacker" sotto il Ministero della Difesa: pronto il ddl

L'Italia si prepara a una nuova fase nella difesa nazionale: la cybersicurezza diventa parte integrante delle strategie militari. Con un disegno di legge presentato alla Camera dal presidente della Commissione Difesa, Nino Minardo, il Ministero della Difesa potrà contare su un vero e proprio "esercito di hacker", composto da militari e tecnici esterni specializzati. L'obiettivo è contrastare attacchi informatici, campagne di disinformazione e minacce ibride che potrebbero colpire istituzioni, infrastrutture critiche e cittadini anche al di fuori di scenari di guerra tradizionale. Il ddl prevede inoltre percorsi di formazione per il personale militare e la possibilità di integrare competenze avanzate provenienti dal settore privato, sotto il pieno controllo istituzionale.