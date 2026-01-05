Yemen, oltre 400 turisti bloccati sull'isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani

Oltre 400 turisti, di cui 86 cittadini italiani, sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra dopo che i loro voli sono stati cancellati, a causa delle tensioni che attanagliano il Paese da giorni, come hanno dichiarato all'Afp alcuni funzionari locali. Secondo quanto si apprende, i connazionali si trovano in vari hotel e campeggi e non fanno parte di un gruppo unico: l'Unità di crisi, in raccordo con la Farnesina, lavora con i vari tour operator e con l'ambasciata a Riad, competente per lo Yemen, per agevolare il rientro.