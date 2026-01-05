Logo Tgcom24
Mondo
Voli sospesi fino a martedì

Yemen, oltre 400 turisti bloccati sull'isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani

I loro voli sono stati cancellati a causa delle tensioni che attanagliano il Paese da giorni

05 Gen 2026 - 16:00
© Afp

© Afp

Oltre 400 turisti, di cui 86 cittadini italiani, sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra dopo che i loro voli sono stati cancellati, a causa delle tensioni che attanagliano il Paese da giorni, come hanno dichiarato all'Afp alcuni funzionari locali. Secondo quanto si apprende, i connazionali si trovano in vari hotel e campeggi e non fanno parte di un gruppo unico: l'Unità di crisi, in raccordo con la Farnesina, lavora con i vari tour operator e con l'ambasciata a Riad, competente per lo Yemen, per agevolare il rientro.

Le parole del vicegovernatore di Socotra

 "Abbiamo più di 400 turisti stranieri... i loro voli sono stati cancellati", ha dichiarato Yehya ben Afrar, vicegovernatore di Socotra responsabile della cultura e del turismo, mentre un rappresentante del governo ha riferito che sarebbero 416 i turisti sull'isola, tra cui oltre 60 russi.

I turisti polacchi e russi

 Per quanto riguarda i turisti di altre nazionalità, i media polacchi riferiscono di decine di turisti della Polonia fermi a Socotra, mentre l'ambasciata della Russia in Yemen ha fatto sapere di aver ricevuto numerose richieste di assistenza da parte di cittadini russi, anche loro bloccati "a causa delle restrizioni sui viaggi aerei verso l'arcipelago".

Lo stato di emergenza

 I media polacchi spiegano che sull'isola è stato dichiarato lo stato di emergenza e i porti di ingresso sono stati temporaneamente chiusi, causando cancellazioni e deviazioni dei voli: in particolare la principale compagnia aerea che serve Socotra ha sospeso le operazioni fino al 6 gennaio.

La chiusura dello spazio aereo

 "Socotra si trova in una regione molto instabile, teatro di conflitti armati da anni. Attualmente, la situazione della sicurezza è ulteriormente peggiorata: lo spazio aereo è stato chiuso a causa dell'intensificarsi delle operazioni militari. Una compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti ha sospeso i voli fino al 6 gennaio compreso", ha scritto su X il portavoce del ministero degli Esteri polacco, Maciej Wewiór.

