La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 579. Donald Trump ha annunciato che altri tre ostaggi sono morti a Gaza e che solo 21 sono vivi. "È una situazione terribile. Stiamo cercando di far uscire gli ostaggi. Molti di loro sono stati liberati", ha dichiarato il presidente americano. L'esercito di Tel Aviv ha attaccato la capitale yemenita Sanaa, dopo aver comunicato alle autorità dello Yemen di evacuare immediatamente l'aeroporto. L'avvertimento arriva dopo l'attacco di Israele e Usa contro gli Houthi: morti e feriti. Trump: gli Houthi hanno capitolato, noi cesseremo gli attacchi contro di loro. Dopo che il gabinetto israeliano ha approvato un piano per espandere le operazioni militari a Gaza e Netanyahu ha annunciato "un'invasione massiccia" nella Striscia, è arrivata Immediata la reazione di Hamas. Il movimento islamista ha fatto sapere di non essere più interessato a nuovi negoziati per la tregua: "Non ha senso impegnarsi in negoziati o prendere in considerazione nuove proposte di cessate il fuoco mentre continuano la guerra della fame e la guerra di sterminio nella Striscia di Gaza".