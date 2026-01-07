Logo Tgcom24
dopo il caos voli

Yemen, la Farnesina: "Partito il primo gruppo di italiani bloccati a Socotra"

Sono 46 i connazionali a bordo del primo volo, per altri 59 turisti bisognerà attendere

07 Gen 2026 - 16:41
© Ansa

È partito il primo gruppo di italiani rimasti bloccati a Socotra, dopo che la compagnia aerea yemenita aveva accettato di predisporre un volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere l'interruzione delle partenze dall'isola: lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che il ministero degli Esteri lavora ad altri trasferimenti. A bordo ci sono 46 connazionali, fa sapere la Farnesina: sull'isola restano ancora 59 turisti italiani, che rientreranno con altri aerei programmati nei prossimi giorni.

Il visto di transito

 Con l'intervento dell'Ambasciata d'Italia a Riad, in stretto raccordo con la Farnesina, sono in corso contatti con le autorità yemenite e la compagnia aerea responsabile della tratta per facilitare il transito dei turisti italiani. Ai connazionali verrà garantito un visto di transito di quattro giorni in Arabia Saudita per agevolare al massimo le procedure di rimpatrio.

Fermi nell'isola dell'Oceano Indiano

 Oltre 80 italiani sono rimasti bloccati nei giorni scorsi a Socotra, isola dell'Oceano Indiano appartenente allo Yemen che dal 2018 si trova sotto il controllo del "Consiglio Transitorio del Sud" (Stc), gruppo separatista appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti e in contrasto con il governo yemenita internazionalmente riconosciuto, sostenuto dall'Arabia Saudita. Gli scontri tra Stc e forze governative hanno comportato anche la chiusura dello spazio aereo sopra Socotra dal primo gennaio, bloccando il rientro di oltre 400 turisti stranieri. Si ricorda che il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina sconsiglia i viaggi in Yemen, compresa l'isola di Socotra.

