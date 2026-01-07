Yemen, la Farnesina: "Partito il primo gruppo di italiani bloccati a Socotra"

Oltre 80 italiani sono rimasti bloccati nei giorni scorsi a Socotra, isola dell'Oceano Indiano appartenente allo Yemen che dal 2018 si trova sotto il controllo del "Consiglio Transitorio del Sud" (Stc), gruppo separatista appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti e in contrasto con il governo yemenita internazionalmente riconosciuto, sostenuto dall'Arabia Saudita. Gli scontri tra Stc e forze governative hanno comportato anche la chiusura dello spazio aereo sopra Socotra dal primo gennaio, bloccando il rientro di oltre 400 turisti stranieri. Si ricorda che il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina sconsiglia i viaggi in Yemen, compresa l'isola di Socotra.