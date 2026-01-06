Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Aerei sospesi per le proteste nel Paese

Turisti italiani bloccati in Yemen, la Farnesina annuncia il primo volo verso Gedda

Sono oltre 80 i connazionali fermi da giorni nell'isola dell'Oceano Indiano, teatro di tensioni sociali

06 Gen 2026 - 13:46
© Afp

© Afp

La Farnesina ha reso noto che la compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre nella giornata del 7 gennaio un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere il blocco dei voli a Socotra. Sono oltre 80 gli italiani fermi da giorni nell'isola dell'Oceano Indiano appartenente allo Yemen, dove sono in corso violente tensioni sociali.

Leggi anche

Yemen, oltre 400 turisti bloccati sull'isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani

Sharm el Sheik, centinaia di turisti italiani bloccati all'aeroporto

La Farnesina preme per predisporre nuovi voli

 La Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Riad, competente per lo Yemen, continuano a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e stanno premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo. Dal 2018 Socotra si trova sotto il controllo del "Consiglio Transitorio del Sud" (STC), gruppo separatista appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti, in contrasto con il governo yemenita internazionalmente riconosciuto, sostenuto dall'Arabia Saudita.

Leggi anche

Yemen, irruzione degli Houthi in sede Onu: 20 dipendenti in ostaggio

Hamas accusa Israele: "Raid su una scuola nel nord di Gaza, almeno 15 morti" | Yemen, l'aeroporto di Sana'a sospende i voli dopo gli attacchi

Sconsigliati i viaggi

 Gli scontri tra STC e forze governative hanno comportato la chiusura dello spazio aereo sopra Socotra dal 1° gennaio, bloccando il rientro di oltre 400 turisti stranieri. Il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina sconsiglia di fare vacanze in tutto il Paese, compresa l'isola di Socotra.

Ti potrebbe interessare

yemen

Sullo stesso tema