Turisti italiani bloccati in Yemen, la Farnesina annuncia il primo volo verso Gedda

La Farnesina ha reso noto che la compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre nella giornata del 7 gennaio un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere il blocco dei voli a Socotra. Sono oltre 80 gli italiani fermi da giorni nell'isola dell'Oceano Indiano appartenente allo Yemen, dove sono in corso violente tensioni sociali.