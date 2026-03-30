Volkswagen, dopo quasi 90 anni il Maggiolino torna a indossare la mimetica?

Il Dieselgate del 2015 aveva già incrinato l'immagine di precisione e affidabilità costruita in decenni. Ma il colpo più duro è arrivato dopo: la transizione all'elettrico, abbracciata con investimenti miliardari, si è rivelata più lenta e più difficile del previsto. I consumatori europei esitano, i prezzi restano alti, mentre i costruttori cinesi hanno inondato il mercato di vetture elettriche a costi che nessuna fabbrica tedesca, con i suoi contratti sindacali e i suoi standard salariali, può permettersi di offrire. Nel 2024 Volkswagen ha annunciato la chiusura di stabilimenti in Germania per la prima volta nella sua storia e tagli per oltre 35mila posti di lavoro entro il 2030. Lo stabilimento di Zwickau, riconvertito a simbolo della svolta verde, produce oggi meno della metà delle auto elettriche programmate. E così Osnabrück guarda oggi all'Iron Dome e spera che dove non porta più la mobilità civile, porti l'industria militare.