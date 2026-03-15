Peter Thiel, dall’Anticristo alle critiche agli ambientalisti: chi è il controverso imprenditore e filosofo della Silicon Valley

Con Donald Trump e con la cultura Maga (Make America great again) è stato amore a prima vista: Thiel è stato un consulente chiave e un importante finanziatore del presidente degli Stati Uniti già durante il suo primo mandato e ha mantenuto alcuni legami con la Casa Bianca. Palantir è anche uno dei finanziatori del progetto della sala da ballo della Casa Bianca. Sua l'iniziativa di creare anche un esclusivo e misterioso "cenacolo" Dialog, aperto soltanto ai leader degli ambiti più disparati, sul modello del Bilderberg e della Trilateral.



Più volte si è espresso contro l'"ossessione europea" per l'ambiente. In un'intervista al "New York Times" ha attaccato duramente i cittadini dell'Ue proprio su questo punto: "Voglio dire che è l’unica cosa in cui la gente crede ancora in Europa. Credono in questa cosa verde più che nella legge islamica della Sharia o più che nella presa di potere totalitaria del comunismo cinese. Il futuro è un’idea di futuro diversa dal presente. Le uniche tre proposte in Europa sono il verde, la sharia e lo Stato totalitario comunista. E quella verde è di gran lunga la più forte". Ha anche associato l'attivista e leader del movimento Friday for Future Greta Thumberg proprio alla figura dell'Anticristo.