Peter Thiel a Roma per un ciclo di conferenze sull'Anticristo: scatta la polemica

"È tra coloro che hanno spostato la fede nella tecnologia come forma di salvezza, una tecnologia che è sempre più in mano a un ristretto numero di persone sempre più refrattarie al controllo democratico e alle responsabilità sociali", spiega Massimo Faggioli, docente in Ecclesiologia Storica e Contemporanea presso il Loyola Institute del Trinity College di Dublino. "Thiel e gli altri magnati della tecnodestra come lui, sono tecno-fascisti nel senso che dicono: "la democrazia è un impedimento al progresso dell'umanità e il progresso tecnologico è l'unica cosa che ci può salvare". Insomma, hanno sostituito la tecnologia con Dio, del cattolicesimo è rimasta solo la griglia".