Usa, "L'IA ha spinto mio figlio al suicidio": il padre fa causa a Google

La famiglia di Jonathan Gavalas ha subito avviato un'azione legale contro Google e la sua casa madre Alphabet. L'accusa è pesantissima: secondo la denuncia, il chatbot Gemini avrebbe contribuito a spingere l’uomo al suicidio. Il padre sostiene che il sistema non solo non abbia arginato le sue convinzioni, ma che in alcuni casi le abbia rafforzate, alimentando fantasie e incoraggiando l'idea che la morte fosse un modo per "stare insieme". Jay Edelson, l'avvocato di Gavalas, ha detto: "In breve tempo, ha iniziato a chiamarla come fosse sua moglie, e lei lo chiamava mio Re".