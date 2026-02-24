Luca Ward ha depositato ufficialmente il marchio sonoro della propria voce. Una posizione chiara e netta contro l'uso non regolamentato dell'Intelligenza Artificiale, che nel settore del cinema come in quello del doppiaggio ha scatenato varie polemiche. Ward è tra i primi attori e doppiatori in Italia ad adottare una strategia giuridica di questo genere. "Purtroppo le istituzioni non ci tutelano. Il singolo sente che la propria arte è minacciata dall'Intelligenza Artificiale. Mancando delle leggi a nostra protezione, l'unico modo è muoversi in autonomia", ha spiegato Ward. "Per questo ho scelto di brevettare la mia voce. Ho preso ispirazione dal modello americano, da quello che stanno facendo molti attori a Hollywood. Ci sono leggi internazionali che lo consentono. Dobbiamo dare un segnale forte per difenderci, non solo nel nostro settore, ma in moltissime altre professioni. Il futuro, quindi, potrebbe essere brevettare la propria voce, contro l'appropriazione illegale dell'Intelligenza Artificiale", ha proseguito.