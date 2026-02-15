Si è spento all'età di 88 anni Pino Colizzi, attore e doppiatore italiano, che ha dato la voce a decine di star hollywoodiane: da De Niro a Nicholson, fino a Douglas. A dare la notizia è il blog "Il Mondo dei Doppiatori" con un post su X: "Ci ha lasciato oggi a Roma all'età di 88 anni uno dei maestri dell'arte del doppiaggio, Pino Colizzi: condoglianze alla figlia Chiara Colizzi e alla sua famiglia".