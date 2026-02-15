Addio a Pino Colizzi, la voce italiana di De Niro ne "Il padrino - Parte II"
Oltre agli innumerevoli volti Hollywood, ha doppiato Robin Hood nel celebre cartone animato del 1973
Si è spento all'età di 88 anni Pino Colizzi, attore e doppiatore italiano, che ha dato la voce a decine di star hollywoodiane: da De Niro a Nicholson, fino a Douglas. A dare la notizia è il blog "Il Mondo dei Doppiatori" con un post su X: "Ci ha lasciato oggi a Roma all'età di 88 anni uno dei maestri dell'arte del doppiaggio, Pino Colizzi: condoglianze alla figlia Chiara Colizzi e alla sua famiglia".
La carriera e i film
Nato a Roma nel 1937, Colizzi esordisce al cinema quando, nel 1960, Luchino Visconti gli affida un piccolo ruolo in "Uno sguardo dal Ponte", con Paolo Stoppa e Rina Morelli. Nello stesso anno debutta in televisione come protagonista dello sceneggiato 'Tom Jones'. Negli anni successivi lavora per il teatro, collaborando con diversi registi tra cui Franco Zeffirelli. Nel cinema è diretto da autori quali Alberto Sordi, Duccio Tessari e Mauro Bolognini. Noto soprattutto per la sua professione di doppiatore, dà la voce a grandi nomi del cinema, tra cui Robert De Niro ne "Il padrino - Parte II", Martin Sheen nel capolavoro di Francis Ford Coppola "Apocalypse Now", Michael Douglas, Jack Nicholson, Franco Nero e Richard Dreyfuss.
E poi ancora James Caan, Omar Sharif, Robert Powell nel "Gesù di Nazareth" di Zeffirelli (in cui Colizzi compare nel ruolo di Jobab), Christopher Reeve nei primi tre episodi cinematografici di "Superman", Patrick McGoohan nella seconda edizione del doppiaggio de "Il prigioniero", celebre serie fantascientifica inglese degli anni settanta. Nel 1973 doppia Robin Hood nel celebre cartone animato della Disney. Si occupa, inoltre, della direzione del doppiaggio delle versioni italiane di "Pulp Fiction", la trilogia di "Matrix", "Il paziente inglese" e alcuni capitoli della saga di James Bond con protagonista Pierce Brosnan. È stato sposato con la collega Manuela Andrei, dalla quale ha avuto due figli, Carlo e Chiara, anche lei doppiatrice.