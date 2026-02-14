Ora sulla Hollywood Walk of Fame c’è una stella dedicata a Franco Nero
L’attore, con oltre sessant’anni di carriera alle spalle, ha ricevuto il riconoscimento durante l’undicesima edizione di Filming Italy - Los Angeles
© IPA
Il legame tra il cinema italiano e Hollywood è diventato più stretto: l’attore Franco Nero ha ricevuto una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame, nella categoria Motion Pictures. Il riconoscimento, conferito durante una cerimonia organizzata dalla Hollywood Chamber of Commerce, è arrivato durante l’undicesima edizione di Filming Italy - Los Angeles, evento fondato e diretto da Tiziana Rocca. La stella dedicata a Franco Nero rappresenta un doveroso tributo alla carriera di uno degli attori italiani più noti al pubblico internazionale, che da oltre sessant’anni porta in scena il suo talento davanti alle telecamere.
Un traguardo importante per Filming Italy - Los Angeles
Per Filming Italy - Los Angeles, il riconoscimento rappresenta un importante passo avanti. Quella dedicata a Nero, infatti, è la terza stella italiana promossa dalla rassegna a Los Angeles. Prima dell’attore erano stati premiati Gina Lollobrigida nel 2018, in occasione del suo novantesimo compleanno, e Giancarlo Giannini nel 2023. “È stata una grande soddisfazione essere la promotrice con il mio festival, Filming Italy - Los Angeles, di questa terza stella italiana dedicata al grandissimo Franco Nero sulla Walk of Fame di Hollywood”, ha dichiarato Tiziana Rocca, direttrice artistica di Filming Italy - Los Angeles. Ha poi parlato di una “onorificenza davvero meritata” e ha ricordato che il festival collabora con la Hollywood Chamber of Commerce dal 1953. “L'assegnazione di questa stella a Franco Nero è un traguardo per l’intera Cultura Cinematografica Italiana”, ha concluso.
Franco Nero: “Ho sempre creduto nella forza universale del cinema”
Franco Nero ha accolto la stella sulla Walk of Fame con grande emozione e l’ha definita “un onore immenso”. Ha anche sottolineato che il riconoscimento non rappresenta solo un traguardo personale, bensì anche un doveroso tributo a tutti i professionisti che hanno collaborato con lui nel corso della sua lunga carriera. “Ho sempre creduto nella forza universale del cinema, capace di unire culture e generazioni diverse”, ha dichiarato Nero.
L’attore ha poi ringraziato l’Italia, il ministero della Cultura e la senatrice Lucia Borgonzoni per il sostegno ricevuto, oltre a Tiziana Rocca per aver promosso la sua candidatura. Non è mancato un sentitissimo “grazie” alla sua famiglia e al pubblico internazionale che lo ha seguito e supportato durante la sua attività.
La carriera di Franco Nero
Nato nel 1941, Franco Nero è entrato nel mondo della recitazione fin da giovane. Il suo talento e il suo carisma l’hanno portato a partecipare a oltre 200 film, spaziando dagli spaghetti western (“Django” è forse l’esempio più celebre), genere del quale è diventato uno dei volti più riconoscibili, al giallo a sfondo politico (tra cui “Il delitto Matteotti” e “Marcia trionfale”). Nel corso degli anni ha lavorato a stretto contatto con registi del calibro di Pupi Avati, Luis Buñuel e Quentin Tarantino, confermandosi più volte come una delle stelle più brillanti non solo del panorama italiano, ma anche internazionale. E ora sulla Walk of Fame di Hollywood c’è un astro che rappresenta la coronazione perfetta della sua illustre carriera.