Ora sulla Hollywood Walk of Fame c’è una stella dedicata a Franco Nero

Per Filming Italy - Los Angeles, il riconoscimento rappresenta un importante passo avanti. Quella dedicata a Nero, infatti, è la terza stella italiana promossa dalla rassegna a Los Angeles. Prima dell’attore erano stati premiati Gina Lollobrigida nel 2018, in occasione del suo novantesimo compleanno, e Giancarlo Giannini nel 2023. “È stata una grande soddisfazione essere la promotrice con il mio festival, Filming Italy - Los Angeles, di questa terza stella italiana dedicata al grandissimo Franco Nero sulla Walk of Fame di Hollywood”, ha dichiarato Tiziana Rocca, direttrice artistica di Filming Italy - Los Angeles. Ha poi parlato di una “onorificenza davvero meritata” e ha ricordato che il festival collabora con la Hollywood Chamber of Commerce dal 1953. “L'assegnazione di questa stella a Franco Nero è un traguardo per l’intera Cultura Cinematografica Italiana”, ha concluso.