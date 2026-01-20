Sarà proprio Allevi a presentare il docu-film al pubblico americano e riceverà in seguito il Filming Italy Los Angeles Achievement Award. "Aprire il festival con quel documentario ha per noi un valore speciale. Allevi è un artista straordinario, capace di emozionare e ispirare con il suo talento e con il suo percorso personale e creativo. Per questo siamo felici di conferirgli il Filming Italy Los Angeles Achievement Award, un riconoscimento che celebra oltre alla sua musica anche il suo coraggio e la sua capacità di trasformare l'esperienza di vita in arte", ha commentato Rocca.