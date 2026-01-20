Il riconoscimento al musicista italiano non solo per le capacità artistiche "ma anche per il suo coraggio e la sua capacità di trasformare l'esperienza di vita in arte"
Giovanni Allevi sarà presente all'undicesima edizione del Filming Italy Los Angeles. Il festival, quasi alle porte, presenta un vasto programma che spazia dalle serie ai docu-film, tra cui Allevi - Back To Life, il documentario che racconta il ritorno sul palco del pianista dopo una pausa dovuta alla malattia. Filming Italy Los Angeles è "un appuntamento che continua a crescere e a rafforzare il dialogo culturale e artistico tra Italia e Stati Uniti", spiega Tiziana Rocca, fondatrice e direttrice artistica del festival.
Sarà proprio Allevi a presentare il docu-film al pubblico americano e riceverà in seguito il Filming Italy Los Angeles Achievement Award. "Aprire il festival con quel documentario ha per noi un valore speciale. Allevi è un artista straordinario, capace di emozionare e ispirare con il suo talento e con il suo percorso personale e creativo. Per questo siamo felici di conferirgli il Filming Italy Los Angeles Achievement Award, un riconoscimento che celebra oltre alla sua musica anche il suo coraggio e la sua capacità di trasformare l'esperienza di vita in arte", ha commentato Rocca.
Per questa undicesima edizione del festival, in programma dal 10 al 14 febbraio a Los Angeles, Anna Ferzetti sarà la nuova ambasciatrice. Nella terza giornata, il 12 febbraio, ci sarà, inoltre, la proiezione al Dga Theater de La Grazia di Paolo Sorrentino, l'ultimo film in cui ha recitato l'attrice. Non mancherà "un grande omaggio a Franco Nero, una delle icone più amate e internazionali del nostro cinema, in occasione del prestigioso riconoscimento della sua Stella sulla Hollywood Walk of Fame", ha ricordato Rocca. "Stiamo lavorando a un programma che sarà ricco di film in anteprima assoluta, Classici restaurati, serie televisive, cortometraggi e docu-film italiani, molti dei quali ancora inediti in tutto il mondo", prosegue.