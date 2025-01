Giovanni Allevi: "Ero imbottito di Fentanyl, ho avuto crisi di astinenza durissime"

Dopo essere salito sul palco del Festival di Sanremo 2024, per l'estate 2025 ha infatti messo in cantiere quattro date in giro per l'Italia. "Musica dall’Anima, 4 concerti evento con l'amato pianoforte e la première dell’inedito 'MM22' il Concerto per Violoncello e Orchestra d’Archi scritto durante la malattia", si legge sui suoi profili social. "Non saranno solo le note del compositore classico ribelle a lasciare senza parole il suo pubblico: per la prima volta nella sua carriera, Giovanni Allevi, porterà nei suoi concerti l’uso innovativo della tecnologia video e luci, che trasformerà le location storiche in scenari onirici e surreali. Proiezioni immersive, giochi di luci sincronizzate e ambientazioni multimediali daranno vita a un’atmosfera magica e irripetibile, facendo vivere al pubblico un’esperienza indimenticabile, in cui musica e arti visive si fonderanno in un’unica, potente emozione".