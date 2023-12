Tgcom24

Le ultime notizie del pianista "Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza.

Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini!", scrive Allevi nel post che accompagna l'immagine.

E non è la prima volta che il musicista, 54 anni, parla del dolore e della caparbietà con la quale, dal giugno 2022, sta affrontando la malattia. L'ultima volta lo ha fatto poche settimane fa annunciando il suo ritorno alla musica con l'uscita di un brano, "Tomorrow" (e di un video) presentato in occasione della Giornata dei Giovani, alla COP 28 a Dubai e dedicato ai giovani attivisti di Youth4Climate.

"Certo, nel video si intuisce la mia sofferenza: sotto il cappotto un busto molto stretto protegge la mia schiena, tra una ripresa e l’altra ho dovuto fermarmi e riposare, le dita, ancora, ogni tanto cedono", aveva scritto il compositore: "Ma altrettanto si intuisce il mio forte amore per la vita e per la musica, ed è questo ciò che conta. Che Tomorrow vi sia di ispirazione! Nell’attesa di incontrare di nuovo il pubblico palpitante dal vivo, vi saluto con tutto il mio affetto. Vostro Giovanni", ha concluso Allevi svelando di non essere ancora del tutto uscito dal tunnel della malattia, ma di non avere nessuna intenzione di arrendersi.

Il ritorno sulla scena a Sanremo Tutt'altro. Poche settimane fa infatti è stata annunciata la sua presenza al Festival di Sanremo. Un grande ritorno sulle scene da cui manca dal oltre un anno. Il compositore tornerà a suonare il pianoforte dal vivo, davanti al suo pubblico sul palco dell'Ariston mercoledì 7 febbraio, ospite speciale della seconda serata del festival di Sanremo, come ha rivelato, emozionato, Amadeus: "L'annuncio di stasera è qualcosa di particolare, che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento, perché è una persona che ammiro tanto, che con il suo piano ha affascinato milioni di fan nei teatri di tutto il mondo, poi una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene, per affrontare la sua battaglia più dura. Una battaglia non è ancora vinta, ma posso annunciare che Giovanni Allevi tornerà a suonare sul palco dell'Ariston", ha detto il direttore. Collegato in video, t-shirt e berretto nero, il maestro ha salutato con un bacio le tantissime persone che hanno seguito con apprensione e caloroso affetto il suo travagliato percorso. "Sono profondamente grato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrà anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarà la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!", ha concluso il musicista, che in questi lunghi mesi ha raccontato sui social i "draghi interiori", lo sforzo della meditazione per combattere i momenti più duri, l'impegno a trasformare la malattia in melodia, il ringraziamento sincero agli operatori sanitari che lo hanno sostenuto nel percorso.

L'annuncio della malattia e che tipo di tumore ha Giovanni Allevi Era il 18 giugno 2022 quando l'artista annunciò sui social la scoperta della malattia: un mieloma, "una neoplasia dal suono dolce, ma non per questo meno insidiosa", che da allora lo ha tenuto lontano dalle scene, ha piegato il suo fisico ma non la sua voglia di vivere e condividere con i fan i momenti difficoltà, ma anche la gioia dei piccoli, grandi progressi quotidiani.



Per dare la triste notizia il pianista scelse di pubblicare una breve nota social postando la foto delle sue mani che scrivono la parola "mieloma" su una partitura. "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco", aveva scritto Allevi sui social. Il post si chiudeva con un messaggio di speranza, #tornopresto è l'hashtag che usò.