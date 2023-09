Giovanni Allevi, che ha comunicato di essere malato nel giugno 2022 ed è in cura per un mieloma da oltre un anno, insieme al messaggio lascia ai fan una foto in cui lo si vede in piedi, visibilmente dimagrito e con la mascherina sul volto, in quella che sembra una sala di riabilitazione.

Vado alla grande Lo scorso aprile il musicista aveva fatto sapere che secondo gli ultimi esami stava "andando alla grande".

"Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno (è nato il 9 aprile 1969, ndr). Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!" aveva scritto Giovanni Allevi nel suo post social, raggiante per la bella notizia appena ricevuta.

A luglio Il cantante si era fatto immortalare con un gattino tra le braccia sdraiato su un letto. "Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione" aveva scritto Allevi su Instagram: "Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa. Giovanni".

L'annuncio della malattia "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa", ha scritto a giugno 2022 Giovanni Allevi sui social. Il pianista si è confidato con i follower spiegando anche la sua scelta di allontanarsi per un po' dal palco. Da chi lo segue ha ricevuto numerosi attestati di stima e affetto.

Per dare la triste notizia, il pianista ha scelto di pubblicare una breve nota social postando la foto delle sue mani che scrivono la parola "mieloma" su una partitura. "La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco", ha scritto Allevi sui social comunicando ai follower anche la sua decisione di prendersi una pausa. Il post si chiude con un messaggio di sepranza, #tornopresto è l'hashtag che usa.