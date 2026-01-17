Era il 2022 quando la vita di Allevi è stata stravolta dalla diagnosi di mieloma. Da allora, il suo cammino è fatto di terapie, ospedali e momenti di profondo sconforto, alternati a istanti di lucidità e rinascita. Una battaglia lunga, che dura ormai da oltre tre anni, affrontata con una sensibilità che l’artista non ha mai smesso di condividere.