Giovanni Allevi sulla malattia: "Quando l'ho scoperta mi è tremata la terra sotto i piedi. Soffro, ma sono aggrappato alla vita"

Uno dei ricordi più dolorosi del periodo trascorso in ospedale riguarda un momento preciso: "Durante la degenza, dopo la chemioterapia, quando ero ancora sotto effetto di oppiacei, mi alzai una notte per andare in bagno e vidi la mia immagine riflessa nello specchio, mi spaventai perché avevo lo sguardo completamente vuoto. Allora non sapevo ancora se le terapie avrebbero fatto effetto. Vivevo in bilico tra la vita e la morte".