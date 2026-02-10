Camicie leggere, shorts, maglioni oversize, colori polverosi: l'estetica “effortless chic” estiva del film di Luca Guadagnino ha avuto una grande influenza sulla moda slow e ha ispirato molti stili di profili Instagram. Gli shorts indossati da Timothée Chalamet e Armie Hammer, protagonisti del film, sono approdati nelle passerelle dell'alta moda nel 2017.