Capelli punk, sartoria e paillettes: l’uomo libero di Dior si veste come vuole

Dior, i best look della seconda collezione uomo di Jonathan Anderson
Jonathan Anderson alla sua seconda prova maschile per la maison accosta grandi classici e stile “glam rock”
Capelli a spazzola e tinte fluo, paillettes e colletti slacciati. Se la prima collezione maschile di Jonathan Anderson per Dior è stata un ripasso di storia, la seconda "prova d’autore" firmata dal direttore creativo unico della maison racconta l’atto del vestire d’istinto, un gesto liberatorio che permette di spaziare, di riferirsi a influenze diverse, di rappresentarsi senza vincoli. A ospitare la sfilata, tra gli eventi più attesi della Fashion Week di Parigi dedicata al prossimo autunno inverno, sono stati gli spazi del Musée Rodin.
Il designer nordirlandese, classe 1984, ha immaginato dei “moderni flâneur che vagano senza meta” in Avenue Montaigne a Parigi, un gruppo di giovani che camminano sui marciapiedi e notano una targa dedicata al grande couturier Paul Poiret, nato nel 1879 e scomparso nel 1944, tre anni prima che nella stessa strada, a pochi numeri civici di distanza, Monsieur Dior diede vita alla maison che porta il suo nome.
In passerella le celebri Bar jacket e i cappotti sartoriali, polo in paillettes e maglioni con le mostrine militari ma in lurex, cappe damascate, jeans bianchi e pantaloni in pelle, scarpe in pitone e sneakers dorate. Nei look convivono animo sartoriale e ispirazioni “glam-rock”, all’insegna della contaminazione ma anche della funzionalità, senza guardare al passato con nostalgia ma per vivere il presente con consapevolezza.
