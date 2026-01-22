Logo Tgcom24
I TREND DALLE SFILATE

Capelli punk, sartoria e paillettes: l’uomo libero di Dior si veste come vuole

Jonathan Anderson alla sua seconda prova maschile per la maison accosta grandi classici e stile “glam rock” 

22 Gen 2026 - 07:03
Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson © Afp

Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson © Afp

Capelli a spazzola e tinte fluo, paillettes e colletti slacciati. Se la prima collezione maschile di Jonathan Anderson per Dior è stata un ripasso di storia, la seconda "prova d’autore" firmata dal direttore creativo unico della maison racconta l’atto del vestire d’istinto, un gesto liberatorio che permette di spaziare, di riferirsi a influenze diverse, di rappresentarsi senza vincoli. A ospitare la sfilata, tra gli eventi più attesi della Fashion Week di Parigi dedicata al prossimo autunno inverno, sono stati gli spazi del Musée Rodin. 

Dior by Jonathan Anderson, i look della collezione uomo autunno inverno 2026

 Il designer nordirlandese, classe 1984, ha immaginato dei “moderni flâneur che vagano senza meta” in Avenue Montaigne a Parigi, un gruppo di giovani che camminano sui marciapiedi e notano una targa dedicata al grande couturier Paul Poiret, nato nel 1879 e scomparso nel 1944, tre anni prima che nella stessa strada, a pochi numeri civici di distanza, Monsieur Dior diede vita alla maison che porta il suo nome. 

In passerella le celebri Bar jacket e i cappotti sartoriali, polo in paillettes e maglioni con le mostrine militari ma in lurex, cappe damascate, jeans bianchi e pantaloni in pelle, scarpe in pitone e sneakers dorate. Nei look convivono animo sartoriale e ispirazioni “glam-rock”, all’insegna della contaminazione ma anche della funzionalità, senza guardare al passato con nostalgia ma per vivere il presente con consapevolezza. 

Dior, i best look della seconda collezione uomo di Jonathan Anderson

1 di 16
© Afp | Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson
© Afp | Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson
© Afp | Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson

© Afp | Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson

© Afp | Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson

