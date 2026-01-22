Capelli punk, sartoria e paillettes: l’uomo libero di Dior si veste come vuole

In passerella le celebri Bar jacket e i cappotti sartoriali, polo in paillettes e maglioni con le mostrine militari ma in lurex, cappe damascate, jeans bianchi e pantaloni in pelle, scarpe in pitone e sneakers dorate. Nei look convivono animo sartoriale e ispirazioni “glam-rock”, all’insegna della contaminazione ma anche della funzionalità, senza guardare al passato con nostalgia ma per vivere il presente con consapevolezza.