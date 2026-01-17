Logo Tgcom24
LE SFILATE DI MILANO

Fashion Week, Dolce&Gabbana traccia il ritratto di ogni uomo

Una collezione come una galleria contemporanea dove l’identità e l’individualità tornano al centro dell’abbigliamento maschile

17 Gen 2026 - 17:54
Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man" © Ufficio stampa

Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man" © Ufficio stampa

Più che un tema, un manifesto. Dolce&Gabbana ha portato in passerella a Milano una collezione per l'autunno inverno 2026 dal titolo inequivocabile: “Portrait of a Man”, ovvero ritratto di un uomo. Lo show, tra i più attesi di questa Fashion Week maschile, è stato un tripudio di look dedicati “all'identità singolare di ogni uomo”, spiega in una nota la stessa maison. 

Dolce&Gabbana uomo, la collezione autunno inverno 2026

 In un panorama globale sempre più plasmato dall'uniformità, l'individualità torna al centro dell'abbigliamento maschile. Ogni uomo è visto come un universo a sé stante, fatto di passioni, ricordi e tensioni interiori. La passerella diventa una galleria contemporanea di ritratti viventi, dove ogni look funziona come un autoritratto psicologico e sartoriale. La luce scolpisce le silhouette con una sensibilità rinascimentale, la sartorialità gioca un ruolo fondamentale: non come codice rigido, bensì strumento di espressione. Le spalle definiscono il carattere, le costruzioni rivelano l'intenzione, tessuti e texture parlano di memoria e presenza. Dai velluti profondi alle lane compatte, dalle sete opache ai broccati moderni: ogni materiale riflette un modo diverso di abitare il mondo.  

“Portrait of a Man”: più che una sfilata, una filosofia di pensiero

 Lo stile personale come atto supremo di individualità. Un invito ad andare oltre l'omologazione globale e a rivendicare un modo di vestire elegante e profondamente personale. Per Dolce&Gabbana non esiste un unico modo di essere un uomo, ci sono infinite possibilità e ognuna merita il suo ritratto. 

Dolce&Gabbana uomo autunno inverno 2026: i best look della sfilata

1 di 19
© Ufficio stampa | Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"
© Ufficio stampa | Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"
© Ufficio stampa | Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"

© Ufficio stampa | Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"

© Ufficio stampa | Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"

