Fashion Week, Dolce&Gabbana traccia il ritratto di ogni uomo

Dolce&Gabbana uomo autunno inverno 2026: i best look della sfilata
Una collezione come una galleria contemporanea dove l’identità e l’individualità tornano al centro dell’abbigliamento maschile
Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man" © Ufficio stampa
Più che un tema, un manifesto. Dolce&Gabbana ha portato in passerella a Milano una collezione per l'autunno inverno 2026 dal titolo inequivocabile: “Portrait of a Man”, ovvero ritratto di un uomo. Lo show, tra i più attesi di questa Fashion Week maschile, è stato un tripudio di look dedicati “all'identità singolare di ogni uomo”, spiega in una nota la stessa maison.
In un panorama globale sempre più plasmato dall'uniformità, l'individualità torna al centro dell'abbigliamento maschile. Ogni uomo è visto come un universo a sé stante, fatto di passioni, ricordi e tensioni interiori. La passerella diventa una galleria contemporanea di ritratti viventi, dove ogni look funziona come un autoritratto psicologico e sartoriale. La luce scolpisce le silhouette con una sensibilità rinascimentale, la sartorialità gioca un ruolo fondamentale: non come codice rigido, bensì strumento di espressione. Le spalle definiscono il carattere, le costruzioni rivelano l'intenzione, tessuti e texture parlano di memoria e presenza. Dai velluti profondi alle lane compatte, dalle sete opache ai broccati moderni: ogni materiale riflette un modo diverso di abitare il mondo.
Lo stile personale come atto supremo di individualità. Un invito ad andare oltre l'omologazione globale e a rivendicare un modo di vestire elegante e profondamente personale. Per Dolce&Gabbana non esiste un unico modo di essere un uomo, ci sono infinite possibilità e ognuna merita il suo ritratto.
