Fashion Week, Dolce&Gabbana traccia il ritratto di ogni uomo

In un panorama globale sempre più plasmato dall'uniformità, l'individualità torna al centro dell'abbigliamento maschile. Ogni uomo è visto come un universo a sé stante, fatto di passioni, ricordi e tensioni interiori. La passerella diventa una galleria contemporanea di ritratti viventi, dove ogni look funziona come un autoritratto psicologico e sartoriale. La luce scolpisce le silhouette con una sensibilità rinascimentale, la sartorialità gioca un ruolo fondamentale: non come codice rigido, bensì strumento di espressione. Le spalle definiscono il carattere, le costruzioni rivelano l'intenzione, tessuti e texture parlano di memoria e presenza. Dai velluti profondi alle lane compatte, dalle sete opache ai broccati moderni: ogni materiale riflette un modo diverso di abitare il mondo.